Galatasaray'a müjdeli haber
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren transfer gelişmesini İspanyol medyası duyurdu. Football Espana'da yer alan habere göre Monaco, Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında transfer etmek üzere.
İki takım arasında görüşmelerin başladığı belirtilen haberde transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edildi. Monaco'nun Ben Yedder transferini gerçekleştirmesi durumunda Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Falcao'nun Sarı-Kırmızılı ekibe bedelsiz transferine onay vermesi bekleniyor.
BEN YEDDER AÇIKLANDIKTAN SONRA FALCAO GELECEK
Fransa Ligue 1'e Lyon karşısında alınan 3-0'lık yenilgi ile başlayan Monaco'da forvet sıkıntısı gözlerden kaçmazken teknik direktör Leonardo Jardim'in Ben Yedder transferinin sonuçlanması durumunda Falcao'nun gidişine kesin olarak izin vermedi bekleniyor. Monaco, Ben Yedder'i açıklar açıklamaz Radamel Falcao resmi imzaların atılması için İstanbul'a gelecek.
Akşam
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