Galatasaray'a müjdeli haber! Sergio Oliveira...

Kulüp Doktoru Yener Ince'nin tedavisinin iyi gittiğini açıkladığı Sergio Oliveira beklenenden önce dönecek. Tedavisi devam eden başarılı futbolcunun, İstanoulspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

Günde 8 saat tedavi programını harfiyen uygulayan Oliveira'nın çalışmaları sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.



TAKIMIN VAZGEÇILMEZI OLDU

Orta alandaki futboluyla takımın vazgeçilmezi haline gelen Portekizli oyuncu, bu sezon maç başına en fazla şut pası veren isim oldu. 2.14 şut pas ortalamasıyla zirveye oturan Oliveira'yı, Yunus Akgün (2) takip ediyor. 3. sırada ise Ümraniyespor'dan Geraldo (1.8) yer alıyor Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili daha önce yaptığı paylaşımda ""Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.