İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4241
  • EURO
    21,3488
  • ALTIN
    1239.95
  • BIST100
    4905.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a müjdeyi verdi! Mauro Icardi'den transfer açıklaması
Spor

Galatasaray'a müjdeyi verdi! Mauro Icardi'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sezon sonunda sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi, Fransa basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

25 Nisan 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjdeyi verdi! Mauro Icardi'den transfer açıklaması
ABONE OL

Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli Yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Sarı kırmızılı takımın PSG'den çok uygun bir bedelle kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu.

GALATASARAY'DA MUTLU

L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

"İLK TERCİHİM GALATASARAY"

Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ GİBİYİM"

Daha önce de kalmak istediğini belirten başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PSG BAŞKANI VE YAYINCI KURULUŞ BAĞLANTISI

Haberde, oyuncunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve uzun süreli bir kontrat yapmak istediği de yazıldı. PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin, Türkiye'deki yayıncı kuruluşun sahibi olduğu için bu durumun Galatasaray'ın müzakerelerde işine yarayacağını aktardı.

ANLAŞMA HENÜZ ÇOK UZAK

Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor. Henüz anlaşmanın pek yakın olduğu söylenemese de iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu paranın 6 milyon eurosunu PSG ödüyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon G.Saray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.