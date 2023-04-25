Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli Yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Sarı kırmızılı takımın PSG'den çok uygun bir bedelle kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu.

GALATASARAY'DA MUTLU

L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

"İLK TERCİHİM GALATASARAY"

Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ GİBİYİM"

Daha önce de kalmak istediğini belirten başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PSG BAŞKANI VE YAYINCI KURULUŞ BAĞLANTISI

Haberde, oyuncunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve uzun süreli bir kontrat yapmak istediği de yazıldı. PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin, Türkiye'deki yayıncı kuruluşun sahibi olduğu için bu durumun Galatasaray'ın müzakerelerde işine yarayacağını aktardı.

ANLAŞMA HENÜZ ÇOK UZAK

Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor. Henüz anlaşmanın pek yakın olduğu söylenemese de iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu paranın 6 milyon eurosunu PSG ödüyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon G.Saray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.