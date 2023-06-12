Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Hayırlı olsun

İtalya Serie A'da geçirdiği kötü dönemin ardından dere arasında Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu. İtalyan yıldız gösterdiği bu başarılı ivme ile başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok takımın dikkatini çekti. GALATASARAY NICOLO ZANIOLO'YU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda, Zaniolo'yu gelecek sezon için takımda tutmak istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol basınından Fichajes ise Zaniolo için şu ifadeleri kullandı: "Zaniolo, Galatasaray'da geçirdiği 6 ayın sonunda transferde dev kulüplerin radarına girdi. İtalya'dan Milan onu özellikle istiyor. Fakat Tottenham ve Aston Villa da onu hayal ediyor. Bu takımlar İtalyan futbolcuyu 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor."

BU SEZONKİ GALATASARAY PERFORMANSI

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da toplamda 11 kez forma giyme şansı buldu. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken asist yapma başarısı gösteremedi.