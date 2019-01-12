Galatasaray’a N’JİE iddiası

FORVET arayışlarını sürdüren Galatasaray listesine sürpriz bir ismi daha aldı. Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen, ancak şu ana kadar hiçbirine imza attıramayan Sarı-Kırmızılılar’ın, Clinton N’Jie için Marsilya ile temasa geçtiği öğrenildi. 2017 yazında Tottenham’dan Marsilya’ya transfer olan Kamerunlu oyuncunun kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 lig maçına çıktı ve 1 gol atabildi.