Galatasaray'a Onur Kıvrak ve Claudio Ramos teklif edildi

Sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’nın en önemli 5 liginde de en fazla para kazanan kalecilerin başında gelen Fernando Muslera’nın ilk yarıdaki görüntüsü teknik heyeti ve taraftarları tatmin etmedi.

Dün akşam Sivasspor karışında defans hatalarının üstüne bir de Muslera’nın formsuzluğunun eklenmesi Galatasaray’ı büyük bir sıkıntıya sokarken, sarı kırmızılı takımın galibiyet alabilmesi için her maçta iki ve daha üzeri gol atma probleminin olması taraftarları da hayli endişelendiriyor.

Süper Lig’de ilk 17 haftalık periyotta kalesini 5 maçta gole kapatan Muslera’nın yavaş yavaş alternatiflerine bakan Galatasaray, deneyimli kaleciyi elden çıkararak yıllık maliyetinden kurtulmak isterken Fatih Terim ve scoutların birkaç eldivenle dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

Yerine 2 kaleci teklif edildi

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Onur Kıvrak’ı yoklayan Galatasaray, tecrübeli ismin son durumunu araştırıyor. Onur’un olası teklifte sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray, Onur Kıvrak dışında yurtdışı alternatiflerini de tek tek gözden geçiriyor. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Portekiz Ligi’nde Tondela forması giyen 27 yaşındaki kaleci Claudio Ramos’un teklif edildiği bildirildi.

(Diriliş Postası)