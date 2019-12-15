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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Fransız basını, Monaco’da şans bulamayan ve mutsuz olan Onyekuru’nun eski takımı G.Saray’a kiralanma ihtimalinin yüksek olduğunu, hocasının da kiralık gitmesine izin verdiğini duyurdu.

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Devre arası Onyekuru ve Gomis’i geri getirme hesapları yapan Galatasaray’a Fransa’dan iyi haber geldi. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim’in, genç oyuncunun kiraya verilmesine sıcak baktığı bildirildi. Fransız kulübünde fazla oynama şansı bulamayan ve mutsuz olan Onyekuru’nun Ocak ayındaki transfer döneminde eski takımı Galatasaray’a dönmesinin çok güçlü bir ihtimal olduğu da vurgulandı. Geçen sezon Galatasaray’da harika bir sezon geçiren Onyekuru, 44 maçta formasını giydiği Sarı-Kırmızılı ekipte 16 gol ve 6 asistlik performans göstermiş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kucaklamıştı. Kiralık geldiği Everton’a geri dönen ve Monaco’ya satılan Onyekuru, Prenslik ekibinde şu ana kadar sadece 4 maçta şans bulabildi ve 1 asist yaptı.
 
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