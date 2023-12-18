Galatasaray'da yarım sezonluk kariyerinin ardından Ada yolcusu olan Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer oldu. Kiralama anlaşmasında şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyalı oyuncu, ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Yıldız futbolcu içinse geçtiğimiz günlerde sıcak bir gelişme yaşandı. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 24 yaşındaki oyuncuya UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ettikleri Zrinjski Mostar karşısında ilk 11'de şans verdi. Nicolo Zaniolo ise bu karşılaşmada 90 dakika sahada kalarak etkileyici bir performans sergiledi. Öte yandan yıldız oyuncu, İngiltere kariyerindeki ilk golünü bu maçta ağlara gönderdi.

İngiliz basını ise, İtalyan yıldızın bu etkileyici performansının ardından çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Aktarılan habere göre, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'ya tekrar düzenli olarak ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

18 MAÇTA 1 GOL

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa ile 18 maça çıktı. İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda sadece 1 gol atabildi.

Star Gazetesi