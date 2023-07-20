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Spor

Galatasaray'a Polonyalı stoper

Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren Galatasaray Legia Varşova forması giyen Maik Nawrocki'yi gündemine aldı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Galatasaray'a Polonyalı stoper
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Polonya basınında yer alan haber göre; Galatasaray, Legia Varşova forması giyen Maik Nawrocki ile ilgileniyor.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Habere göre 22 yaşındaki stoper ile İskoçya ekibi Celtic de ilgileniyor.

Oyuncu için Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

MAIK NAWROCKI KİMDİR?

Werder Bremen altyapısında yetişen Polonyalı oyuncu, Temmuz 2022 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Varşova'ya transfer oldu. Polonya ekibiyle toplamda 60 maça çıkan Nawrocki, 5 gol ve 4 asist yaptı

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