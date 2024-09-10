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Spor

Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Carney Chukwuemeka ile görüşmeler başladı.

10 Eylül 2024 Salı 17:18 - Güncelleme:
Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha
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Galatasaray, transferini bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar için İngiltere'den Carney Chukwuemeka iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların bu transfer için girişimlere başladığı ve genç oyuncuyu Türkiye'ye transfer konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK

Chelsea'nin bu sezon hiç süre almayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu konusunda transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Chelsea, 20 yaşındaki genç oyuncuyu 2022 yazında Aston Villa'dan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Chelsea'de 27 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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