Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Yıldız oyuncu için ağızları açık bırakan teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz yaptığı büyük transferlerden biri de Lucas Torreira'ydı. Sarı-kırmızılıların 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız Lucas Torreira için Milan gemileri yaktı.

LUCAS TORREIRA, 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, Lucas Torreira'yı Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

MILAN, LUCAS TORREIRA İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İtalya basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira için Milan devrede. Uruguaylı yıldız oyuncu için ısrarcı olan İtalyan devi Galatasaray'a 15 milyon euro ödemeye hazır. Resmi teklifin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıkarken bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1322 dakika süre alan 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız, 1 asistle skora etki etti.