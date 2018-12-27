Galatasaray'a Rhodolfo teklifi
G.SARAY’DAN Mariano’yu isteyen Flamengo, bonservis bedelini düşürmek için karşı bir teklifte bulundu.
G.Saray’ın stoper arayışlarını bilen Brezilya ekibi, bir dönem Beşiktaş’ta da oynayan Rhodolfo’yu Aslan’a önerdi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Fatih Terim, Türk Ligi’ni tanıdığı için 32 yaşındaki savunmacıya sıcak baktı.
(Aksam)
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