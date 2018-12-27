Galatasaray'a Rhodolfo teklifi

G.Saray’ın stoper arayışlarını bilen Brezilya ekibi, bir dönem Beşiktaş’ta da oynayan Rhodolfo’yu Aslan’a önerdi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Fatih Terim, Türk Ligi’ni tanıdığı için 32 yaşındaki savunmacıya sıcak baktı.

(Aksam)