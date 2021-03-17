Galatasaray'a Rizespor maçı öncesi Donk'tan iyi haber

DHA 17 Mart 2021 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:04

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.