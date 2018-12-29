Galatasaray'a Rodrigues piyangosu

GALATASARAY ara transfer için aradığı kaynağın önemli bir bölümünü buldu. Bu sezon zaman zaman performansı eleştirilen Garry Rodrigues’in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transferinin büyük oranda bittiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımda da oynayan Amrabat’ın İttihad’da forma giyen El Ahmedi’den transferin bittiğinine dair bilgi aldığını medya hesabından duyurdu.

PAOK’A 1.6 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı takımın kanat oyuncusu için Suudi Arabistanlı yöneticilerin 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekleri öğrenildi. Ancak Rodrigues ile yapılan anlaşma sırasında eski kulübü PAOK’un da bonservis bedeli üzerinden yüzde 20 payı bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray alacağı 8 milyon euronun 1.6 milyon eurosunu Yunan ekibine verecek. Cim-Bom’a ise 6.4 milyon euroluk bir miktar kalacak.

RESMİ MAÇLARDA 4 GOL, 2 ASİST

Rodrigues ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmezken, yılbaşından sonra bu konuda KAP’a bildirim yapılması ve ara transfer dönemi başlayınca da Yeşil Burun Adalı oyuncunun Al İttihat’a transferinin gerçekleşeceği ifade edildi. Rodrigues bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken 3 gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 karşılaşmada oynarken 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.