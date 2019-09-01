Galatasaray'a Rumen golcü geliyor
Galatasaray, Brighton'dan Florin Andone'yi bir yıllığına kiraladı.
Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Brighton'dan Florin Andone'yi bir yıllığına kiraladı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Andone'nin kiralık görüşmelerinin başladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na blidirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.