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Galatasaray'a Rumen golcü geliyor

Galatasaray, Brighton'dan Florin Andone'yi bir yıllığına kiraladı.

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Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Brighton'dan Florin Andone'yi bir yıllığına kiraladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Andone'nin kiralık görüşmelerinin başladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na blidirdi.

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

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