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Spor

Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Tam 20 milyon euro

Premier Lig'in köklü takımı Arsenal Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Fransız futbolcu Sacha Boey için teklifi bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ekim 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Tam 20 milyon euro
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Premier Lig ekibi Arsenal, Sacha Boey için 20 milyon euroluk bir teklif yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin ise Sacha Boey için yapılan bu teklife ise nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

ARSENAL'İN SACHA BOEY TEKLİFİ

Belirli sayıda Premier Lig maçına çıkma, Fransa Milli Takımı'na seçilme, ligde kalma ve Avrupa Kupaları'na katılma gibi bonus maddeleri yapılan teklifte yer alıyor. Boey için sunulan paket toplamda 20 milyon euroyu buluyor.

SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yönetim 22 yaşındaki sağ bekle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Kurmaylar, oyuncunun 1.2 milyon euro karşılığında yeni kontrat yapması bekleniyor.

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde doğdu. Futbola Rennes altyapısında başlayan Boey, 2019 yılında Rennes'in A takımına yükseldi. Rennes formasıyla 2019-2020 sezonunda 14 maça çıkan Boey, 2021 yazında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da sahaya çıktığı toplam 68 maçta 3 gol 4 asiste imzasını attı.

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