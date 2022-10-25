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Spor

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde İsrailli rakip

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşılaşacak.

AA25 Ekim 2022 Salı 12:14 - Güncelleme:
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde İsrailli rakip
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda Galatasaray Nef, yarın deplasmanda İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımıyla karşı karşıya gelecek.

Holon Toto Arena'da yapılacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grupta çıktığı iki maçı da kazandı. İlk maçında deplasmanda Belçika ekibi Filou Oostende'yi 92-78 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında İstanbul'da Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71'le geçti.

Sarı-kırmızılıların rakibi Hapoel de ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı.

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