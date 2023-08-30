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Spor

Dudak uçuklatan rakam! Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi her iki maçta da mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonucun ardından önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan rakam! Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
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Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekip, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu kasasına koymayı garantiledi.

Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı. Toplamda ise gruplara kalarak daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euroyu kasasına koydu.

HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon euro gelir elde etmişti.

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