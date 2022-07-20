Transferde sonradan açılan ve üst üste önemli oyuncuları renklerine bağlayan Galatasaray, Haris Seferovic ile çok önemli bir hamle yaptı. Mbaye Diagne'nin ardından Mustafa Muhammed ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, yeni golcüsü Haris Seferovic'i ise İstanbul'a getirdi.

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SIRADAKİ HEDEF MARKO ARNAUTOVİC

Gomis ve Seferovic'in yanına bir santrfor daha takviye etmeyi isteyen Galatasaray yönetimi, hedefine Avusturyalı yıldız Marko Arnautovic'i koydu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Avusturya kampında Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol direktörü Cenk Ergün, 33 yaşındaki oyuncunun menajerliğini yapan abisi Danijel Arnautovic ile bir araya geldi.

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YILLIK 4.3 MİLYON AVRO İSTİYOR

Zirvede, Türkiye'de oynamak isteyen oyuncunun mali şartları konuşuldu. Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli ismin, yıllık 4.3 milyon avroluk maaş beklentisi olduğu ancak sarı-kırmızılıların bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi. Toplantıda transfer için somut bir adım atılmasa da tarafların tekrar bir araya gelme kararı aldığı kaydedildi.