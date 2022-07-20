İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5793
  • EURO
    17,994
  • ALTIN
    965.582
  • BIST100
    2515.05
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Seferovic'ten sonra bir golcü daha! Marko Arnautovic...
Spor

Galatasaray'a Seferovic'ten sonra bir golcü daha! Marko Arnautovic...

Haris Seferovic'i İstanbul'a getiren Galatasaray forvete bir takviye daha yapacak. Erden Timur ve Cenk Ergün'ün, Bologna'nın Sırp asıllı Avusturyalı golcüsü Marko Arnautovic'in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Sabah20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Transferde sonradan açılan ve üst üste önemli oyuncuları renklerine bağlayan Galatasaray, Haris Seferovic ile çok önemli bir hamle yaptı. Mbaye Diagne'nin ardından Mustafa Muhammed ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, yeni golcüsü Haris Seferovic'i ise İstanbul'a getirdi.

Josef de Souza'nın yerine Tolga Ciğerci sürprizi

SIRADAKİ HEDEF MARKO ARNAUTOVİC

Gomis ve Seferovic'in yanına bir santrfor daha takviye etmeyi isteyen Galatasaray yönetimi, hedefine Avusturyalı yıldız Marko Arnautovic'i koydu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Avusturya kampında Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol direktörü Cenk Ergün, 33 yaşındaki oyuncunun menajerliğini yapan abisi Danijel Arnautovic ile bir araya geldi.

Hamza Akman resitali! Galatasaray taraftarını büyüledi

YILLIK 4.3 MİLYON AVRO İSTİYOR

Zirvede, Türkiye'de oynamak isteyen oyuncunun mali şartları konuşuldu. Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli ismin, yıllık 4.3 milyon avroluk maaş beklentisi olduğu ancak sarı-kırmızılıların bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi. Toplantıda transfer için somut bir adım atılmasa da tarafların tekrar bir araya gelme kararı aldığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.