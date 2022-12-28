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Spor

Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

Galatasaray, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızı taraftarlar kafileyi havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar, çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

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