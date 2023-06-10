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Spor

Galatasaray'a sürpriz golcü

Gelecek sezon 3 kulvardan mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Galatasaray'a sürpriz golcü
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Alman basını Fussballeck'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu Paul Onuachu ile ilgileniyor.

KİRALAMAK İSTİYOR

Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Ayrıca, Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibi Union Berlin ile yarışta olduğu yazıldı. Oyuncu ile ayrıca Stuttgart'ın da ilgilendiği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

29 yaşındaki forvetin gücel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinin Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon euroya aldığı Paul Onuachu, bu sezon Southampton'da 11 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.

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