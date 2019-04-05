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Galatasaray'a sürpriz orta saha: Djibril Sow

Ön libero bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, genç yıldızı gündemine aldı.

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Galatasaray sezon sonunda orta sahasını yenilemeye hazırlanıyor.

Bir sezonluğuna kiralanan Badou Ndiaye büyük ihtimalle Stoke City'ye dönecek. Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona eriyor ve şu aşamada takımda kalması zor görülüyor. Ayrıca Fernando da gözden düştü ve teklif gelmesi halinde satılacak.

LYON DA TAKİP EDİYOR

Tüm bu sorular cevap beklerken İsviçre'den önemli bir iddia geldi. L'Equipe gazetesinin Lyon'a yazdığı Djibril Sow için Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürüldü. Young Boys'un Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin oldukça istekli olduğu belirtildi.

5 MiLYON EURO ÖNERECEK

22 yaşındaki futbolcunun, Young Boys ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt değeri 9 milyon Euro civarında...

Galatasaray'ın 5 milyon euro'dan kapıyı açması beklenirken indirim sağlanamaması halinde kiralık formülünün devreye gireceği belirtiliyor. Mönchengladbach, Djibril Sow'u 1 Temmuz 2015'te Zürih'ten 1.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. 1 Temmuz 2017'de ise 2 milyon euro'ya Young Boys'a sattı.

Gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alan genç ön libero, bu sezon 19 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 4 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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