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Spor

Galatasaray'a sürpriz orta saha! Muhammed Elneny için teklif

Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta saha aramaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara önerilen son isim ise Arsenal'den Muhammed Elneny oldu.

Takvim19 Aralık 2023 Salı 09:19 - Güncelleme:
Galatasaray'a sürpriz orta saha! Muhammed Elneny için teklif
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UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Sarı kırmızılılara önerilen son ismin Arsenal'den Muhammed Elneny olduğu öğrenildi.

SON KARAR BURUK'UN

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunulduğu, yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.

6 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.

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