Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 100 milyon avro

Ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatarasay yeni sezonun planlarını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon transfer ettiği yıldız oyuncular ile takımın piyasa değerini yükseltti. Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray 168 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, adı Avrupa kulüpleri ile anılan 5 oyuncu için toplam 100 milyon euro değer biçti. Özellikle Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Sacha Boey gibi birçok isme Avrupa takımlarının talip olduğu belirtilirken yönetimin bu oyuncular ile birlikte Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklfileri de sezon sonu değerlendireceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Avrupa kulüpleri tarafından ödenmesini bekliyor. Ayrıca Nelsson içinde 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Yönetimin, Boey ve Torreira için de 15 milyon euro istediği öğrenilirken Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde ise minimum 10 milyon euro beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'ın bahsedilen isimlerin satışının gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri için harekete geçecek.