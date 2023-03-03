İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9777
  • EURO
    20,0891
  • ALTIN
    1119.8
  • BIST100
    5267.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 100 milyon avro
Spor

Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 100 milyon avro

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda bulunuyor. Elinde bonservis beklentisi yüksek olan 5 oyuncu bulunan sarı kırmızılılar bu satışlardan tam 100 milyon avro gelir bekliyor. İşte detaylar...

3 Mart 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 100 milyon avro
ABONE OL

Ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatarasay yeni sezonun planlarını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon transfer ettiği yıldız oyuncular ile takımın piyasa değerini yükseltti. Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray 168 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, adı Avrupa kulüpleri ile anılan 5 oyuncu için toplam 100 milyon euro değer biçti. Özellikle Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Sacha Boey gibi birçok isme Avrupa takımlarının talip olduğu belirtilirken yönetimin bu oyuncular ile birlikte Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklfileri de sezon sonu değerlendireceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Avrupa kulüpleri tarafından ödenmesini bekliyor. Ayrıca Nelsson içinde 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Yönetimin, Boey ve Torreira için de 15 milyon euro istediği öğrenilirken Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde ise minimum 10 milyon euro beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'ın bahsedilen isimlerin satışının gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri için harekete geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.