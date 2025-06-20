İspanyol Barcelona ekibine yönelik haberleri veren fcbarcelonanoticias.com sitesinin bildirdiğine göre Katalan ekibi Alman file bekçisi Ter Stegen'e ayrılması için baskı yapıyor. Joan Garcia'yı transfer eden ve kaleciye bugün 5 yıllık imza attırması beklenen Barcelona'nın, Ter Stegen gibi maliyeti yüksek bir oyuncuyu kulübede oturtmak istemediği belirtildi.

Haberde, Alman file bekçisi için düşünülen 3 yöntem şöyle açıklandı: "Ücretinin bir kısmını karşılayıp, satın alma opsiyonuyla seni kiralayalım. 10 milyon Euro bonservis getirene satalım. Veya ücretinde indirim yap." Barcelona 13 Temmuz'da topbaşı yapacak ve bu zamana kadar sorunu çözmek istiyor. Habere göre şu an en ciddi alıcılar Galatasaray ve Milan.