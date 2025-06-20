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Spor

Galatasaray'a Ter Stegen müjdesi! Barcelona'dan transferde kolaylık

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan deneyimli kaleci Ter Stegen'i takımdan göndermek isteyen Barcelona transferde kolaylık sağlayacak. 33 yaşındaki file bekçisinin en ciddi talipleri ise Galatasaray ile Milan. İşte detaylar...

AKŞAM20 Haziran 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'a Ter Stegen müjdesi! Barcelona'dan transferde kolaylık
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İspanyol Barcelona ekibine yönelik haberleri veren fcbarcelonanoticias.com sitesinin bildirdiğine göre Katalan ekibi Alman file bekçisi Ter Stegen'e ayrılması için baskı yapıyor. Joan Garcia'yı transfer eden ve kaleciye bugün 5 yıllık imza attırması beklenen Barcelona'nın, Ter Stegen gibi maliyeti yüksek bir oyuncuyu kulübede oturtmak istemediği belirtildi.

Haberde, Alman file bekçisi için düşünülen 3 yöntem şöyle açıklandı: "Ücretinin bir kısmını karşılayıp, satın alma opsiyonuyla seni kiralayalım. 10 milyon Euro bonservis getirene satalım. Veya ücretinde indirim yap." Barcelona 13 Temmuz'da topbaşı yapacak ve bu zamana kadar sorunu çözmek istiyor. Habere göre şu an en ciddi alıcılar Galatasaray ve Milan.

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