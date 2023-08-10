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Spor

Galatasaray'a transfer çalımı! Fenerbahçe, Fred transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

10 Ağustos 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Galatasaray'a transfer çalımı! Fenerbahçe, Fred transferini bitiriyor
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Manchester United, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etti ve taraftar transfer için prensip anlaşmasına vardı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.

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