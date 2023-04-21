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Spor

Galatasaray'a transferde çifte müjde! Icardi ile birlikte bir yıldız daha geliyor...

Galatasaray başarılı futbolcusu Mauro Icardi için PSG ile görüşme halinde. Sarı kırmızılar Arjantili yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti. Öte yandan Aslan, Fransa'dan bir gol daha getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik21 Nisan 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Galatasaray'a transferde çifte müjde! Icardi ile birlikte bir yıldız daha geliyor...
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk yarışını önde götürürken sezon sonu transfer çalışmalarına da başladı, önceliği forvet olarak belirledi.

Sarı kırmızılılar, Fransız forvetin menajeriyle bir kez daha bir araya geldi. Kulübünden kesin olarak ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki santrforla anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtiliyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın planı yeni sezona Icardi'nin yanına yıldız oyuncuyu getirmek.

DEMBELE ADIM ADIM GALATASARAY'A

Galatasaray'a iki gün içerisinde Fransa'dan ikinci müjdeli haber geldi. Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda PSG ile anlaştığı öne sürülen sarı-kırmızılıların, bu kez de Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve istediği süreyi alamadığı gerekçesiyle kesin olarak ayrılık kararı veren 26 yaşındaki santrforun menajeriyle bir görüşme daha yapıldı. Yaz döneminde İstanbul'da gerçekleşen toplantı sonrası, Dembele'nin Cim Bom'a bir kez daha yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Tarafların önümüzdeki günlerde kontratın detaylarını masaya yatıracağı belirlendi.

SIRA 3. FORVETE GELECEK

Sarı-Kırmızılı yönetimin hedefi, yeni sezona Icardi-Dembele forvet hattıyla başlamak. Üçüncü santrforun kim olacağı konusuna da teknik direktör Okan Buruk karar verecek. Gelecek yıl 38 yaşında sahaya çıkacak olan Bafetimbi Gomis'le ise sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Fransız santrforun transferiyle Arap kulüpleri yakından ilgileniyor. Futbolu bırakması halinde ise Galatasaraylı yöneticiler Gomis'e kulüpte idari görev vermeyi planlıyor.

KARİYERİ PSG'DE BAŞLADI

Yönetimin önceliği ise Icardi'nin bonservisini alıp,Dembele'yi imza ücreti ödemeden kadrosuna katmak. Gönderilecek futbolcularla ilgili son karar sezonun bitimine doğru verilecek. Transferi halinde Galatasaray'da nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilen Moussa Dembele, kariyerine PSG altyapısında başladı.

22 MİLYON EURO'YA LYON'A TRANSFER...

Daha sonra Fulham altyapısına Transfer olan Fransız forvet, sözleşmesi bitince 20 yaşında Celtic'e imza attı. DEMBELE, İskoçya'da patlama yapınca 2 yıl sonra 22 milyon Euro'ya Lyon'a transfer oldu. 2021'de yarım sezon Atletico Madrid'e kiralanan yıldız futbolcu, bu sezon 5 yıllık mukavelesinin bitimiyle birlikte Lyon'dan ayrılma kararı aldı.

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