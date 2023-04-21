Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roberto Firmino için Barcelona da devreye girdi. İngiliz basını, Barcelona'nın yıldız golcü Roberto Firmino'ya yüksek bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

TRANSFERDE ÖNEMLİ RAKİP

Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi.

BARCELONA'DAN FIRMINO HAMLESİ

İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

ROBERTO FIRMINO'YA YÜKSEK TEKLİF

Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öne sürüldü.

AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Liverpool ile önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 33 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.