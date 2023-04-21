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Spor

Galatasaray'a transferde kötü haber! Roberto Firmino'ya dünya devinden teklif

Roberto Firmino'nun sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenirken adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak La Liga devi Barcelona'nın yıldız golcü Roberto Firmino için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

21 Nisan 2023 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Galatasaray'a transferde kötü haber! Roberto Firmino'ya dünya devinden teklif
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roberto Firmino için Barcelona da devreye girdi. İngiliz basını, Barcelona'nın yıldız golcü Roberto Firmino'ya yüksek bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

TRANSFERDE ÖNEMLİ RAKİP

Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi.

BARCELONA'DAN FIRMINO HAMLESİ

İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

ROBERTO FIRMINO'YA YÜKSEK TEKLİF

Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öne sürüldü.

AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Liverpool ile önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 33 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

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