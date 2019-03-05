14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3965
  • 6,0967
  • 222.597
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'a transferi son anda yatan Felipe Caicedo, ikinci yarıya fırtına gibi girdi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde teklif götürdüğü ancak son anda alamadığı Felipe Caicedo, Lazio ile sezonun ikinci yarısına fırtına gibi girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan ve sadece 1 gol atan Ekvadorlu forvet, sezonun ikinci yarısında ilk 11 çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.

Galatasaray'ın kapısından dönen ve Lazio'da kalan Caicedo, şimdiden geçen sezonu yakalarken ''Lazio taraftarları umarım beni Roma derbisinde attığım golle hatırlar, kaçırdıklarım ile değil.'' şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ UZATILABİLİR

Lazio ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvetin göstermiş olduğu yüksek performans nedeniyle sözleşmesinin uzatılabileceği de konuşuluyor.

LAZIO'NUN GALATASARAY CEVABI

Lazio'nun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a ''Biraz geç kaldınız. Transfer döneminin bitmesine 7 gün kala bu teklifle geldiniz. Bu kadar kısa süre içinde Caicedo'nun yerine başka forvet bulamayız.'' dediği iddia edilmişti.

(Sporx)

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA