Galatasaray'a transferi son anda yatan Felipe Caicedo, ikinci yarıya fırtına gibi girdi

İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan ve sadece 1 gol atan Ekvadorlu forvet, sezonun ikinci yarısında ilk 11 çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.

Galatasaray'ın kapısından dönen ve Lazio'da kalan Caicedo, şimdiden geçen sezonu yakalarken ''Lazio taraftarları umarım beni Roma derbisinde attığım golle hatırlar, kaçırdıklarım ile değil.'' şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ UZATILABİLİR

Lazio ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvetin göstermiş olduğu yüksek performans nedeniyle sözleşmesinin uzatılabileceği de konuşuluyor.

LAZIO'NUN GALATASARAY CEVABI

Lazio'nun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a ''Biraz geç kaldınız. Transfer döneminin bitmesine 7 gün kala bu teklifle geldiniz. Bu kadar kısa süre içinde Caicedo'nun yerine başka forvet bulamayız.'' dediği iddia edilmişti.

(Sporx)