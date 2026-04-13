İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7161
  • EURO
    52,5228
  • ALTIN
    6802.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Ugarte transferinde rakip! İtalyan devi devreye girdi
Galatasaray'a Ugarte transferinde rakip! İtalyan devi devreye girdi

Galatasaray'ın ilgilendiği Manuel Ugarte için Juventus da devreye girdi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların planlarını güncellemesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Manuel Ugarte için Juventus da devreye girdi.

Manchester United'da düzenli ilk 11'de yer bulmakta zorlanan ve rotasyonda kullanılan Uruguaylı futbolcu, Avrupa transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.

JUVENTUS'UN TRANSFER PLANI

Juventus, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isterken orta sahadaki sertliği Manuel Ugarte ile artırmayı planlıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Torino ekibi, Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Manchester United'ın, oyuncunun 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Manuel Ugarte'yi ikna etmeyi hedefliyordu.

Ancak Juventus'un devreye girmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların teklifini güncellemesi ya da oyuncunun "düzenli oynama" talebine daha fazla odaklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye 350 km'lik tren hattını devreye soktu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.