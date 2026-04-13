Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Manuel Ugarte için Juventus da devreye girdi.

Manchester United'da düzenli ilk 11'de yer bulmakta zorlanan ve rotasyonda kullanılan Uruguaylı futbolcu, Avrupa transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.

JUVENTUS'UN TRANSFER PLANI

Juventus, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isterken orta sahadaki sertliği Manuel Ugarte ile artırmayı planlıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Torino ekibi, Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Manchester United'ın, oyuncunun 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Manuel Ugarte'yi ikna etmeyi hedefliyordu.

Ancak Juventus'un devreye girmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların teklifini güncellemesi ya da oyuncunun "düzenli oynama" talebine daha fazla odaklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.