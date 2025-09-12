İSTANBUL 27°C / 21°C
12 Eylül 2025 Cuma
Spor

Galatasaray'a veda etti! Jankat Yılmaz Eyüpspor'da

Galatasaray'da genç kaleci Jankat Yılmaz, takımdan ayrıldı. 21 yaşındaki file bekçisi kiralık olarak Eyüpspor'a transfer oldu.

12 Eylül 2025 Cuma 21:34
Galatasaray'a veda etti! Jankat Yılmaz Eyüpspor'da
Süper Lig devi Galatasaray'da genç kaleci Jankat Yılmaz ile yollar ayrıldı. 21 yaşındaki file bekçisi kiralık olarak Eyüpspor'a transfer oldu.

İşte Eyüpspor'un açıklaması;

ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Jankat Yılmaz!

ikas Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız:

"Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

Jankat Yılmaz:

"ikas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Jankat Yılmaz'a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz!

