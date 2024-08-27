Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir on numara gündeme geldi.

Ojogo'da yer alan habere göre; sarı kırmızlı takım, Al-Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Otavio'yu kadrosuna katmak istiyor.

İLK TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray, oyuncu için kısa süre içinde harekete geçecek ve Suudilere ilk teklifi yapacak.

60 MİLYON EUROYA ALINDI

Arabistan ekibinin Porto'dan 60 milyon euroya transfer ettiği Portekizli yıldızın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Al-Nassr formasını 47 kez terleten 29 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.