Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında bir sponsorluk anlaşması daha imzalandı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kulübün 7. branşına sponsor oldu. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim sponsorluğu için düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ve sporcular katıldı.

CEMAL ÖZGÖRKEY: "ENGELSİZ ASLANLARIMIZ BUGÜN DAHA GÜÇLÜ"

Tekerlekli sandalye basketbol takımının, Galatasaray'a 4 kez kıtalararası şampiyonluk kazandırdığını hatırlatarak sözlerine başlayan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, "Bugün engelsiz sporcularımız için buradayız. Çok değerli bir işbirliği. Engelsiz aslanlarımız için önemli bir gün. Takımımızın isim hakkı sponsorluğu için Dinçer Azaphan dostum ile tekrar karşınızdayız. Galatasaray'ın kuruluşundan tam 100 sonra bu branşımız açıldı ve 17 yılda bu şubemiz, dünyada ne kadar kupa varsa topladı. Her türlü övgü ve desteği sonuna kadar hak ediyorlar. Engelsiz aslanlar bugün, düne göre daha güçlü. Yarınların bugüne göre daha da güçlü olması için bizler daha çok çalışacağız. Yarın 30 Ağustos zaferinin 100. yılı. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz, milletimizin Zafer Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTA EL SIKIŞTIK VE BURADAYIZ"

Mazbatayı aldıktan sonra sponsorluk konusunda ciddi bir ilgiyle karşılaştıklarını da belirten Özgörkey, "Bunun yanında işbirliği önerileri de geldi. Bunların bir kısmı sonuçlanıyor. Başkanımızla geçen gün bir lansman daha yapıldı. Benim en büyük şansım, pazarlama ekibimiz. Çok ciddi emek veriyorlar. Bizimle işbirliği yapmak isteyen birçok ortağımız var. İnşallah bu işi daha da ileriye götüreceğiz. Eylül ayından sonra bugüne kadarki çalışmalarımızın neticelerini aldığımızı göreceğiz. Sponsorluklardan sorumlu yönetici benim. Ama bir Columbus projesi var. Bunun içinde benim görevim değerli sponsorları bulup kulübümüzle buluşturmak ve ilave kaynak oluşturmak. Bu projenin içinde ana projelerden birisi, mağazaları tamamen dijital ortama çevirmek olacak. Öyle olduğunda taraftarlarımız da ürün bulamama gibi bir sorun yaşamayacak. Belki nakit yerine, dijital paralarla bunu alabilecek. Tabii ki bizim sembolik olarak bazı stratejik noktalarda mağazalarımız olacak" dedi.

Sponsorluk sürecini de aktaran Cemal Özgörkey, "Buradan direkt görüşmeye gittik. El sıkışmayı geçen gün Florya'da bir aktivitede yaptık. Bu yıl lise yerleştirme sınavlarında Türkiye 1.'si olarak sınavı kazanan ve tercihini Galatasaray Lisesi olarak kullanan bir kardeşimizle bir aktivite yaptık. Orada el sıkıştık" açıklamasını yaptı.

DİNÇER AZAPHAN: "DÜN EKRANDA FİRMAMIN İSMİNİ GÖRÜNCE GURURLANDIM"

7. kez sponsorluk anlaşması için bir araya geldiklerini hatırlatan Dinçer Azaphan, "Engelsiz aslanlarla yola çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Onların her zaman yanında olacağımızı belirtmiştik. Beraber başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bana bu şansı tanıdıkları için Galatasaray Kulübü'ne teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de, siz de layık görürseniz yine kulübümüzün yanında olmayı istiyoruz. Dün maçımızı da izledim. İnşallah daha da iyi olacak takımımız. Her ekrana baktığımda firmamızın ismini görünce gururlanıyorum ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sedat hocama da başarılar diliyorum. Tekerlekli basketbolda takımımızın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu branşta manevi olarak daha farklı hissediyorum" cümlelerine yer verdi.

Taraftarlar için de her zaman elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Azaphan, "Ben taraftarlar için forma, atkı elimden ne gelirse yapmaya hazırım. GS Store'un başında Cemal başkanım var ve biz de alımlarımızı biraz artırdık. Öncelikle başkanımla ihtiyaç olan branşı soruyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Galiba bir tek yelken ve sutopu kaldı sponsor olmadığımız. Tekerlekli sandalye için de her zaman sponsorluk için hazırım" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY SADECE FUTBOLDAN İBARET DEĞİL"

Tekerlekli sandalye branşına babası Tuncay Azaphan'dan dolayı ayrı bir manevi ilgisi olduğuna dikkat çeken Dinçer Azaphan, "Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece futboldan ibaret olmadığını biliyoruz. Galatasaray için buradayız. Bunun değerini çok daha iyi bileceğimizi düşünüyorum. Biz ilk sponsorluğumuzu yaparken burada herkes maskeyle oturuyordu, şirketlerimiz kapalıydı. Bir kez daha bu imkanı verdikleri için Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Galatasaray markasını çok daha iyi yerlere taşıyabilecek iş insanları var. Biz burada örnek olabiliyorsak, siz bu lansmanları ne kadar duyurursanız sadece Galatasaray'ın futboldan ibaret olmadığını da gösterebilirsiniz. O yüzden ben futbol harici branşlara el atmaya çalışıyorum. Burada amacımız basının önüne çıkıp imza atmak değil" diye konuştu.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle lansman sona erdi.