Galatasaray'a yeni sponsor

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Azat Baykal katıldı.

Toplantıda konuşan Dursun Özbek, yelken sporunda rekabetin üst seviyede olduğunu belirterek, "Galatasaray olarak bu yarışın hep zirvesinde olmayı planlıyoruz. Bu birlikteliğin hem Galatasaray'a hem de Süperpar'a faydalı olacağı inancındayım. Bunun için Galatasaray Kulübü olarak elimizden her şeyi yapacağız." dedi.

Galatasaray Kulübünün Türkiye'ye olimpik sporları getirmeyi misyon edindiğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Galatasaray için çok önem verdiğim bir dönem. Galatasaray, isminin anıldığı her yerde zirvede olmayı hedefleyen bir kulüp. Özellikle olimpik kategoride 100. yılda en başarılı kulüp olmanın inancıyla hareket ediyoruz. Bize ışık tutan, bugünkü inancımızı kuvvetlendiren kişi de Selim Sırrı Tarcan ağabeydir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, onun koyduğu misyonun takipçisi olacağız. Bugün imzalanan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yelkencilerimizin başarılı olmasını destekleyecek bir sponsorluk anlaşması. Ekipman olarak sporcularımıza verilecek destek çok önemli. Bunun için teşekkür ediyorum. İnşallah sporcularımız bu desteği iyi değerlendirerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi ve kulübümüzü başarılı bir şekilde temsil ederler."

Dursun Özbek, tesisleşme hamlesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Tesisleşmede eksiğimiz var. Futbolda, yüzmede, yelkende, atletizmde, salon sporlarında tesis eksiğimiz var. Bu eksikliğin farkındayız. Galatasaray'da tesisleşme hamlesini yapmak üzere kendimize bir misyon edindik. Özellikle salon sporlarını bir merkezde toplamak istiyoruz. Çok yakında yapacağımız bir lansmanla salon sporlarını bir yerde toplayacağız. Yelkenle ilgili güneyde takip ettiğimiz iki proje var. Galatasaray Kulübünün bayrağını oralara da götüreceğiz. Biz bu alanları bulduk, devletten kiralamak üzere konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. Bu tesisleşme hamlesi, Galatasaray için olmazsa olmaz." diye konuştu.

Azat Baykal da iş hayatında Dursun Özbek ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirterek, "Dursun Özbek'e karşı sevgimiz, saygımız sonsuz. Bazı kulüplere büyük şirketlerin maddi yardımı, yelkende dengeleri bozdu. Bu dengeleri tekrar sağlamak için bu işe soyunduk. İnşallah bu gayemizde başarılı oluruz. İnşallah Galatasaray'ın olimpik sporcuları, kotaları alıp olimpiyatlara giderler. İnşallah yelkende de rekabet sağlanmış olur." ifadelerini kullandı.