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Spor

Galatasaray'a yeni sponsor! İmzalar atıldı

Galatasaray, Ödeal firmasıyla 2022-23 sezonu sonuna kadar futbol takımı şort sponsorluğu için sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Galatasaray'a yeni sponsor! İmzalar atıldı
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Galatasaray Kulübü, Ödeal firmasının 2022-2023 futbol sezonunun kalan döneminde erkek futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, esnaf ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ödeal, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Galatasaray Erkek Futbol Takımı'mızın şort sponsoru oldu." denildi.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 60 puanla zirvede yer aldı.

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