Galatasaray'a yeni sponsor! İmzalar atıldı

Galatasaray Kulübü, Ödeal firmasının 2022-2023 futbol sezonunun kalan döneminde erkek futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, esnaf ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ödeal, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Galatasaray Erkek Futbol Takımı'mızın şort sponsoru oldu." denildi.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 60 puanla zirvede yer aldı.