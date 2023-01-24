Galatasaray'a yerli ve milli stoper! Cenk Ergün bombayı patlatıyor...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray'da Burak Elmas görevi bırakmak zorunda kalmış ve Dursun Özbek başkan olarak seçilmişti. Galatasaray'ın önceki şampiyonluklarında önemli bir pay sahibi olan futbol direktörü Cenk Ergün, bu sezonunki yönetimin de içinde yer aldı. Yaptığı transferler ile genellikle şampiyon bir kadro kuran yönetici bu sezonun kadro yapılanmasında da büyük bir pay sahibiydi.

CENK ÖZKAÇAR'I İZLEMEYE GİTTİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya La Liga'da dün oynanan Valencia-Almeria maçını yerinden takip etti. Maça gitmesinin sebebi ise Valencia forması giyen 22 yaşındaki Milli oyuncumuz Cenk Özkaçar olduğu iddia edildi. Stopere bir yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde olan genç oyuncunun ise maçta 90 dakika süre aldığı ve nispeten iyi bir performans gösterdiği gözlemlendi. Transfer hakkında rapor tutan Cenk Ergün'ün ise oyuncuya olumlu baktığı iddia edildi.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

İzmir doğumlu olan genç oyuncu alt yapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay gibi köklü İzmir takımlarında tamamladı. Altay'da oynadığı dönemde A takıma yükselen milli oyuncu bir süreliğine Karacabey Belediye'ye kiralanmış ve sonra Altay'a dönüş yapmıştı. Burada gösterdiği özverili performans ona henüz Süper Lig'e gelmeden Olympik Lyon'un kapılarını açmıştı. Burada pek fazla forma şansı bulamadı ve Belçika ekibi Leuven'e kiralandı. Geri çağırıldığında ise Gennaro Gattuso'nun Valencia'sı onu kiralık olarak kadrosuna kattı ve burada forma süresinde gözle görülür bir artış gözlemlendi. Şimdi ise Galatasaray'ın hedefinde olduğu düşünülüyor.

Star Gazetesi