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Spor

Galatasaray'a Yunan rakip

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Galatasaray'a Yunan rakip
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna da Fransa temsilcisi Limoges'i 100-73 yenerek başladı.

AEK ise Pınar Karşıyaka'nın da bulunduğu B Grubu'nu 3 galibiyetle 2. sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselebilmek için TOFAŞ ile play-in etabında karşılaşan AEK, Bursa temsilcisini eledi. Atina ekibi, K Grubu'ndaki ilk maçında Unicaja Malaga'ya mağlup oldu.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

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