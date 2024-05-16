Galatasaray'a Zaha piyangosu!

Galatasaray'da sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor.

Yıldız oyuncu, bir süredir West Ham'la görüşüyordu. İngiltere'ye dönmesi beklenen 31 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öğrenildi.

Bu gelişmenin üzerine Galatasaray yönetimi, gözünü Arabistan'dan gelecek teklife çevirdi. Sarı-kırmızılar, 10 milyon euro'luk bonservis geliri almayı planlıyor.

31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.