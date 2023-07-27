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Spor

Galatasaray'a Zaha ve Bakambu müjdesi

Zalgiris maçının ardından iki gün izin yapan Galatasaray, cuma günü rövanş maçı hazırlıklarına başlayacak. Yeni transferler Zaha ve Bakambu da ilk kez takımla çalışacak.

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Galatasaray'a Zaha ve Bakambu müjdesi
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Galatasaray'a Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu müjdesi...

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray Zaha ve Bakambu gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katarak önemli bir işe imza atmıştı.

Zaha transferi sonrası özel işlerini halletmek için İngiltere'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a geri dönecek.

Galatasaray'an Al-Saad takımından transferi Bakambu ise takımının kampından ayrılarak İstanbul'a gelmişti. Yeni sezon için hazır olan oyuncu da takımın izinli olduğu dönemde çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray iki günlük iznin ardından Çarşamba günü oynayacağı Zalgiris maçının rövanş maçı hazırlıklarına yarın başlıyor. Yeni transferler Zaha ve Bakambu da takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

İsmi Şampiyonlar Ligi eleme listesine yazılan Bakambu'nun rövanş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Zalgiris'le oynanacak maçın rövanşında süre alması da bekleniyor.

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