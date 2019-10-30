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Galatasaray’a zorlu maraton

Hedefinden uzakta olan Cim-Bom, 40 günlük sürede Gaziantep, Başakşehir, Trabzon ve Alanya ile ligdeki zirve yarışı, Real Madrid, Brugge ve PSG ile de Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki iddiası için kapışacak.

  • Star Spor
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ŞAMPİYONLAR Ligi’nde 3 maçı puansız geçen, Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray’ı önümüzdeki 40 günlük sürede zorlu bir maraton bekliyor. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig’de bu hafta Rize’yi konuk ettikten sonra ligin dişli takımlarından Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Ardından Başakşehir ile ve rakip sahada Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk yarıdaki son son 3 maçını nispeten zayıf takımlarla oynayacak Aslan, Devler Ligi’nde ise Real Madrid (D), Brugge ve PSG (D) maçları ile ilk 2 savaşında yer alacak.

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