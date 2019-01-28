Galatasaray-Boluspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun erteleme rövanş maçında 29 Ocak Salı Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. (AA)