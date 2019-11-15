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Galatasaray'da 10 numara adayı Dudu

Galatasaray devre arasında göndermeyi planladığı Belhanda’nın yerine Brezilyalı oyuncuyu almak için harekete geçti. Aslan. bu transfer için 5 milyon euro ayırdı.

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STAR

CİM-BOM’DA ocak ayı transfer harekatı yavaş yavaş şekilleniyor. Teknik Direktör Fatih terim’in gözünden düşen Belhanda’nın ara transfer döneminde takımdan gönderilmesine kesin gözü ile bakılırken, yerine gelecek isim de büyük oranda belirlendi. Belhanda’ya Arap kulüplerine iyi bir paraya vermeyi planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim oradan gelecek kaynak ile de Palmeiras’ta oynayan Dudu’yu kadrosuna katacak. 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetiminin 5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Sambacı bu sezon Palmeiras formasıyla lig ve Libertadores Kupası’nda 40 karşılaşmaya çıkarken 8 gol kaydett ve 15 de asist yaptı. Dudu 3 kez de Brezilya Milli Takımı’nda forma giydi.

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