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Galatasaray'da 15 milyon Euro'luk fiyasko

Falcao ve Andone transferleriyle forvet hattına yeniden yatırım yapan Galasaray, Diagne - Kostas ikilisinde karavana attı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Eren Derdiyok’u kafasından silen Fatih Terim, takıma Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri yapmış, tecrübeli teknik adam iki yıldız futbolcuyla yoluna devam etmişti. Aradan geçen 4 aylık süre içerisinde ne Diagne’den ne de Kostas’tan beklediği verimi alamayan Terim iki forvet için 15 milyon euro’ya yakın bir para harcarken, oyuncuların Galatasaray’dan sıkıntı bir şekilde ayrılmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

'15 MİLYON EURO'LUK FİYASKO'

Kalsaydı 2,6 milyon Euro maaş taahhüt ederek Kostas transferini gerçekleştiren Galatasaray, Yunan forveti PSV’ye göndermeyi başardı. Diagne’yi 13 milyon euro’ya alan sarı kırmızılılar Senegalli oyuncuyu kiralık olarak Club Brugge’a vererek iki golcüde de karavana atarken, bu futbolcuların yerlerinin Falcao ve Andone’yle doldurulması yönetimle teknik heyetin hanesine ’15 milyon euro’luk fiyasko’ olarak yazıldı.

Galatasaray’da attığı 10 golün 6’sını penaltıdan kaydeden Diagne Club Brugge’a 3,350 bin euro’ya kiralık olarak gönderilirken, Kostas Mitroglou ise 700 bin Euro zararla PSV’nin yolunu tuttu.

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