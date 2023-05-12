Galatasaray'da 2 ayrılık! işte giden isimler

Gelecek sezon planlanmasına devam eden Galatasaray'da iki futbolcunun ayrılığı için şimdiden karar verildi.

Galatasaray, sezon sonunda kadrosundaki iki sol bekiyle yolları ayırma kararı aldı.

60 MİLYON EURO!

Forma bulmakta zorlanan Emre Taşdemir'in yanı sıra ligden çekilen Hatay'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan, ancak beklentilerin altında kalan Adekugbe'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon da Kazımcan Karataş'la rotasyona devam edecek. İlk 11'e ise çok önemli bir sol bek transferi yapılması planlanıyor.

MİDTSJÖ KARARI BELLİ OLDU

Yaşadığı sakatlık sonrası toparlanmakta zorlanınca gözden düşen Fredrik Midtsjö, son haftalardaki çıkışıyla bir anlamda kendi kaderini kendi çizmiş oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un, Norveçli orta sahayı önümüzdeki sezon da mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Takımda özellikle orta saha düştüğü anlarda Buruk'un takviye olarak oyuna aldığı 29 yaşındaki futbolcu hem savunmaya verdiği katkı hem de atakları organize etmesiyle yeniden göze girmeyi başardı.

KAYIP STOPER: MATHİAS ROSS

Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon yaptığı transferler arasında hiç verim alamadığı isimlerin başında Mathias Ross geliyor. 1 milyon 750 bin Euro bonservis ve 400 bin Euro yıllık ücret karşılığında Aalborg'dan 4 yıllığına transfer edilen 22 yaşındaki 1.90'lık Danimarkalı stoper, ligde 1 dakika bile süre alamadı. Kupadaki 2 maçta 119 dakika sahada kalan ve 1 de gol atan Ross, yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre kadroya dahi giremedi. Takımla çalışmalara katılan ancak hâlâ kadroya alınmayan Ross'un nasıl bir geri dönüş yaşayacağı ise büyük merak konusu.