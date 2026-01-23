Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

GALATASARAY'DA SİNGO VE ARDA FORMA GİYMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, yarınki karşılaşmada da riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.

Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yarın sahaya çıkacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

LİGDE SON 6 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

SON 11 LİG MAÇINDA SAVUNMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 11 gol izni veren Galatasaray, son 4 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.