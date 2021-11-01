Galatasaray'da 2 imza birden

1 Kasım 2021 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:07

Spor Toto Süper Lig'de yoluna şampiyonluk parolasıyla devam eden ve UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile yeni sözleşme imzalama konusunda büyük oranda anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, iki futbolcu ile de 3'er yıllık anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2019 yılında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'nın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 2019'da toplam 8 milyon euro maliyetle sarı-kırmızılı formayı giyen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.