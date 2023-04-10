Galatasaray'da 2. Lucas Moura harekatı!

Galatasaray Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İşte flaş haberin detayları...

G.SARAY RANDEVU AYARLADI

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen Tottenham'ın Brezilyalı kanhat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon sonu boşa çıkacak oyuncunun durumunu Galatasaray dışında başka takımlar da yakından takip ediyor. İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti. Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı.

542 MAÇTA 109 GOL 96 ASİST

Lucas Moura futbol kariyeri boyunca 542 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 109 gol atıp, takım arkadaşlarına da 96 kez gol pası verdi. Moura, Sao Paulo, Paris Saint Germain ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Brezilyalı yıldız kanatlarda ve forvet erkesı pozisyonlarında forma giyebilmesi nedeniyle teknik direktörlere hücumda çeşitlilk sağlıyor.