İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2661
  • EURO
    21,0208
  • ALTIN
    1237.85
  • BIST100
    5028.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da 2. Lucas Moura harekatı!
Spor

Galatasaray'da 2. Lucas Moura harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanmış durumda olan Galatasaray, bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi kadrosu da kurmak istiyor. Sezon başında Lucas Moura ile ilgilenen Cim-bom, Brezilyalı oyuncu ile yeniden temasa geçmek istiyor.

Takvim10 Nisan 2023 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Galatasaray'da 2. Lucas Moura harekatı!
ABONE OL

Galatasaray Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İşte flaş haberin detayları...

G.SARAY RANDEVU AYARLADI

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen Tottenham'ın Brezilyalı kanhat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon sonu boşa çıkacak oyuncunun durumunu Galatasaray dışında başka takımlar da yakından takip ediyor. İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti. Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı.

542 MAÇTA 109 GOL 96 ASİST

Lucas Moura futbol kariyeri boyunca 542 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 109 gol atıp, takım arkadaşlarına da 96 kez gol pası verdi. Moura, Sao Paulo, Paris Saint Germain ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Brezilyalı yıldız kanatlarda ve forvet erkesı pozisyonlarında forma giyebilmesi nedeniyle teknik direktörlere hücumda çeşitlilk sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.