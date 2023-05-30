İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3949
  • EURO
    22,0788
  • ALTIN
    1284.66
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da 20 isim için ilk şampiyonluk
Spor

Galatasaray'da 20 isim için ilk şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadroda bulunan tam 20 isim kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı,

30 Mayıs 2023 Salı 23:19 - Güncelleme:
Galatasaray'da 20 isim için ilk şampiyonluk
ABONE OL


Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kadrosunda birçok isim ilk şampiyonluğunu yaşadı. Kadrosunda birçok yıldız isim bulunan Galatasaray'da tam 20 isim ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmüş oldu. İlk şampiyonluğunu yaşayan Galatasaraylı futbolcular şöyle:

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

MUSLERA'NIN 6. ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-Kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Muslera, Galatasaray kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'da ayrıca, Yunus Akgün 2, Gomis 1, Emre Taşdemir de 1 kez Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadı.

G.Saray kadrosunda yer alıp diğer liglerde şampiyonluk yaşayan 4 isim ise şu şekilde: Sergio Oliveira (3), Fredrik Midtsjö (3), Mauro Icardi (2), Lucas Torreira (1)... Oliveira, Porto'da, Midtsjö, Rosenborg'da, Mauro Icardi, PSG'de, Torreira ise A.Madrid'de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.