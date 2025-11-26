Galatasaray'da 22 yıl sonra ilk yaşandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla eksikle çıktığı Union Saint-Gilloise maçında istediğini alamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda bu maçta yaşanan bir olay dikkat çekti. Union Saint-Gilloise maçında bir oyuncu değişikliği yapan Galatasaray, Şubat 2002'den (vs Liverpool) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.

Galatasaray, Belçika ekibi karşısında tek değişikliğini 53. dakikada yaptı ve bu dakikada Ismail Jakobs yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

Jakobs sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Sonradan oyuna dahil olan Arda Ünyay ise 80 ve 89. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ISMAİL JAKOBS, STATTAN AYAK BİLEĞİ SARGILI AYRILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçının 53. dakikasında oyundan çıkan Ismail Jakobs, sağ ayak bileğinde sargıyla stattan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi. Cimbom'un Ganalı sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yarın yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi.