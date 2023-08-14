Galatasaray'da 3 ayrılık talebi!

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleri ile dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Rotasyonda süre bulma şansı yüksek gözükmeyen isimlerin takımdan ayrılıkları gündeme gelmiş durumda.

Galatasaray'da bu hafta gidecek oyuncuların da kaderi belli olacak. Bir süredir Avrupa kulüpleriyle temasta olan Yunus Akgün, yönetim ile yaptığı görüşmede kulüpten ayrılmak istediğini bildirdi.

Fredrik Midstjö ise daha çok forma şansı bulabileceği bir kulüpte forma giymek istiyor.

Leo Dubois'nın da takımdan gitmek istediği, tıpkı Midstjö gibi süre bulabileceği bir yere gitmek istediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.